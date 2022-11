Nun stehen die Deutschen schon nach dem ersten Spiel richtig unter Druck. Dabei wollten sie genau das vermeiden. In der ersten Phase des Turniers in dem Land Katar warten noch zwei Spiele: am Sonntag gegen Spanien und am Donnerstag danach gegen Costa Rica. Nur die besten zwei Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Runde.

Ilkay Gündogan hatte das deutsche Team anfangs in Führung gebracht. Foto: Tom Weller/dpa

Bei der Weltmeisterschaft vor vier Jahren war Deutschland bereits in der Gruppe ausgeschieden. Nun will das Team natürlich besser abschneiden. Doch nach der Niederlage gegen Japan droht erneut das frühe Ausscheiden.