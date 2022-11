Fans und Kollegen nennen ihn oft nur „Lücke“ oder „Fülle“. Hinter den Spitznamen verbirgt sich ein Fußballer mit Zahnlücke: Niclas Füllkrug. Mit seinem Namen können seit Sonntag auch Leute etwas anfangen, die sich mit dem Fußball nicht so gut auskennen.

Denn der 29-Jährige hat im Spiel gegen Spanien das entscheidende Tor zum 1:1 geschossen. Es war der erste Punkt für das deutsche Team in dieser Weltmeisterschaft.

Wegen eines Treffers direkt durchzudrehen, ist allerdings nicht Niclas Füllkrugs Art. „Es ist ein 1:1 und kein Sieg“, erklärte er am Abend. „Ich bin in solchen Situationen sehr entspannt, es ist ja nicht das erste wichtige Tor.“

Niclas Füllkrug trifft zum 1:1 gegen Spanien. Foto: Robert Michael/dpa

Erfolg in der Bundesliga

Besonders in der Bundesliga lief es für ihn zuletzt prima. Für seinen Verein Werder Bremen schoss der Stürmer in dieser Saison bereits zehn Tore. Dennoch waren viele Fußballfans überrascht, als Niclas Füllkrug für die WM nominiert wurde. Denn mit 29 Jahren zum ersten Mal bei so einem Turnier dabei zu sein, ist eher ungewöhnlich. Oft sind die neuen Spieler jünger.

Warum er sich gelohnt hat, ihn zur WM mitzunehmen, hat Niclas Füllkrug am Sonntag bewiesen. Nun wird er von den deutschen Fans bejubelt. Auch im Internet kommentierten Tausende Menschen begeistert seine Bilder.

Dort ist auch ein Foto von Anfang November zu sehen: Es zeigt Niclas Füllkrug mit seiner kleinen Tochter auf dem Platz. Sie heißt Emilia und wurde 2019 geboren. Seine Frau Lisa kennt der Fußballer übrigens seit der Grundschule.

Nächstes Spiel am Donnerstag

Viele Fans fordern nun, dass Niclas Füllkrug beim nächsten Spiel direkt auf den Platz soll und nicht erst im Laufe des Spiels eingewechselt wird. Ob Trainer Hansi Flick das genauso sieht, werden wir spätestens Donnerstag erfahren. Dann trifft Deutschland auf seinen nächsten Gegner: Costa Rica.