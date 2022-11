Ein Minion wird für die Thanksgiving-Parade aufgeblasen. Foto: Christina Horsten/dpa up-down up-down Kindernachricht des Tages Bunte Riesenballons zur Parade an Thanksgiving Von dpa | 24.11.2022, 14:51 Uhr | Update vor 41 Min.

Aus schlappen Planen werden riesige Figuren: Die Ballons werden für eine Parade in der Stadt New York aufgeblasen. Dort und im Rest des Landes USA feiern viele Menschen am Donnerstag Thanksgiving.