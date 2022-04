Zehn Kinder aus der Ukraine lernen jetzt an der Ballettschule in Hamburg. Foto: Christian Charisius/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Hamburger Ballettschule ACHTUNG: Dieses Foto hat dpa bereits im Bildfunk gesendet. FOTO: Christian Charisius Hamburg Neue Chance mit Ballett Von dpa | 24.04.2022, 17:33 Uhr

Jetzt tanzen sie wieder Ballett. Zehn Kinder aus dem Land Ukraine sind vor dem Krieg dort geflohen und in Hamburg an einer Ballettschule gelandet. Eine davon ist die 13-jährige Mascha. Sie tanzt schon seit zehn Jahren Ballett und wollte wegen der Schule in Hamburg bleiben, obwohl ihre Familie weiter nach Spanien geflohen ist. „Nur hier gibt es so eine gute Ballettschule. Deshalb wollte ich unbedingt hier bleiben.“ Mascha lebt jetzt im Internat, das zur Ballettschule gehört.