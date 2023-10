Als die 13-jährige Martina (Leni Deschner), die in einer Berliner Hochhaussiedlung lebt, die Chance auf ein Stipendium für das begehrte Südtiroler Johann-Sigismund-Gymnasium bekommt, ist sie Feuer und Flamme. Doch kaum ist sie im idyllischen Alpenstädtchen Kirchberg angekommen, machen ihr die taffe Jo (Lovena Börschmann Ziegler), der gutmütige Matze (Morten Völlger) und der kleine Uli (Wanja Valentin Kube) klar, dass es in der Schule Regeln gibt. Die wichtigste Regel: Die Internatskinder (die „Internen“) und die Schüler aus dem Ort (die „Externen“) können keine Freunde sein.

Im Internat gibt es Krieg unter den Schülern

Seit Generationen gibt es nämlich Streit unter den beiden Schülergruppen, sie sind regelrecht verfeindet. Martina will eigentlich nur für die Schule lernen, doch sie ist sofort mittendrin in den Streitigkeiten der rivalisierenden Cliquen. Sie kann und will ihre neuen Freunde schließlich nicht im Stich lassen.

Das sind die Externen: Musti, Ruda, und Sebi. Sie wohnen nicht im Internat wie die internen, sondern kommen jeden Tag zur Schule. Auch sie sträuben sich dagegen, mit den Internen Freundschaft zu schließen. Foto: UFA Fiction/LEONINE Studios Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Der „Nichtraucher“ wohnt im Eisenbahnwaggon

Und dann ist da noch der geheimnisvolle Aussteiger, genannt Nichtraucher, der in einem Eisenbahnwaggon lebt. Wer ist er? Die Lehrer versuchen inzwischen verzweifelt, die Streitigkeiten unter den Schülern zu beenden – ohne Erfolg. Der gutmütige Internatsleiter Justus Bökh probiert es mit Verständnis, die Schuldirektorin Kreuzkamm mit Strenge. Auch ihr Plan, den ewigen Streit mit einem gemeinsamen Theaterstück beizulegen, geht nicht auf. Der Graben zwischen den Internen und Externen ist einfach zu tief. Erst ein dramatisches Ereignis verändert alles …

Im Cinema Arthouse in Osnabrück gibt es eine Vorpremiere am Sonntag 8.10. um 15.00 Uhr.

