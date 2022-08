Vor sieben Jahren ist die Familie Ali aus Syrien geflohen. Dort war Krieg und ist es immer noch. Viel zu gefährlich für die heute zwölf Jahre alte Jin und ihren Bruder Jan, dachten Vater Shirgo und Mutter Mezkin. Sie wollten nur noch weg von Explosionen und Gefechten.

Die Familie hatte Glück: Mit der Hilfe von Verwandten und Freunden aus der Stadt Siegen fanden sie im Februar 2015 in Deutschland ein neues Zuhause. Sie lernten die fremde Sprache und begannen zu arbeiten. Die Kinder gingen erst in den Kindergarten, später zur Schule. Heute besucht Jin das Gymnasium und Jan die Grundschule. Vor drei Jahren bekamen die beiden eine kleine Schwester, Pelin.

Mindestens sechs Jahre bis zur Einbürgerung

Schritt für Schritt ist die Familie Ali in Deutschland heimisch geworden. Im Frühjahr sind Shirgo, Mezkin und ihre Kinder sogar offiziell Deutsche geworden. Ebenso wie viele andere Syrerinnen und Syrer, die ungefähr zeitgleich nach Deutschland gekommen sind. Denn nach den Gesetzen in Deutschland müssen Menschen aus anderen Ländern mindestens sechs Jahre auf ihre Einbürgerung warten.

Die Alis haben dazu einen Antrag im Rathaus von Siegen abgegeben. Das heißt, sie haben den Bürgermeister in einem Brief gefragt, ob sie als Familie in Deutschland eingebürgert werden können. Sie wollten Bürger und Bürgerinnen der Stadt und damit auch des Landes werden.

Mezkin und Familie bestehen Test

Im Rathaus wurde geprüft, ob die Familie Ali alle notwendigen Bedingungen erfüllt. Wichtig war zum Beispiel, dass Eltern und Kinder die Erlaubnis haben, überhaupt in Deutschland zu wohnen. Die Eltern mussten einen Einbürgerungstest bestehen. Sie mussten zeigen, dass sie Deutsch sprechen und verstehen und dass sie die Familie selbstständig versorgen können.

Mezkin und Shirgo haben diese Prüfung bestanden. Und so wurden sie am Anfang des Jahres eingeladen, ihre Einbürgerungsurkunden abzuholen. Außerdem erhielten alle fünf einen Pass der Bundesrepublik Deutschland. Nun sind die Alis deutsche Staatsangehörige, und das macht sie mächtig stolz.

So sehen die Einbürgerungsurkunden aus. Foto: Claudia Irle-Utsch/dpa

„In Deutschland sind wir in Sicherheit“, sagt Mutter Mezkin. Sie freut sich, dass ihre Kinder eine viel bessere Zukunft haben. Vater Shirgo findet es gut, dass er dem Land, das ihm geholfen hat, einiges zurückgeben kann, zum Beispiel wenn er Steuern zahlt. So nennt man das Geld, was Menschen an den Staat zahlen, damit zum Beispiel Straßen gebaut werden können.

Pelin möchte nach Paris reisen

Pelin Ali vor dem Eingang zur Ausländerbehörde im Siegener Rathaus. Foto: Claudia Irle-Utsch/dpa

Pelin weiß schon, wohin sie mit ihrem Pass gerne reisen würde: „Zu Mbappé“, sagt sie. Den Fußballstar aus Paris findet sie gut. Also: Auf nach Frankreich, aber dann gern wieder zurück nach Deutschland.