Chaos am Pfingstwochenende Mit dem 9-Euro-Ticket ins Abenteuer? Von dpa | 06.06.2022, 15:54 Uhr

Auf geht's an den See! Das dachten sich am langen Pfingstwochenende viele Menschen. Badeseen und andere tolle Orte wie Freizeitparks und Schlösser waren gut besucht. Viele Menschen fuhren dabei nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug. Schließlich gibt es nun das 9-Euro-Ticket für den ganzen Monat.