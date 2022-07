Hier findest du den Podcast „Abgespaced“ des Planetariums in Berlin.

Die Antwort von Heino Falcke auf Milos Frage klingt erstmal nicht so toll: Ein schwarzes Loch sei wie ein düsteres Gefängnis, sagt er. „Wenn ich einmal drin bin, komme ich nicht mehr heraus.“ Niemand brauche aber Angst haben, dass ein schwarzes Loch die Erde aufsauge. Denn in unserer Nähe gebe es in der Milchstraße gar keine. „Die sind so weit weg, dass die uns eigentlich nicht gefährlich werden können.“

Das ganze Interview von Milo mit Professor Falcke ist zu hören im Podcast „Abgespaced – Der Weltraum von A bis Z“. Darin reisen Milo und die Kinderreporterin Nayla zusammen mit der Moderatorin Kristin Linde durch das Weltraum-Alphabet: Von A wie Astronaut bis Z wie Zwergplanet. In jeder Folge werden drei Buchstaben besprochen.