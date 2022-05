Wasser im Gesicht hilft, wenn es besonders heiß ist. Foto: Rajanish Kakade/AP/dpa - Nutzung nur nach vertraglicher Vereinbarung FOTO: Rajanish Kakade Kindernachrichten Menschen in Indien und Pakistan suchen Abkühlung Von dpa | 01.05.2022, 14:39 Uhr

Während die Menschen in Deutschland den Frühling begrüßen, stecken viele Leute in Asien schon mitten im Sommer. In den Ländern Indien und Pakistan ist es gerade besonders heiß. Bis zu 47 Grad Celsius wurden dort gemessen! Solche hohen Temperaturen gibt es in Deutschland nicht.