Eigentlich ist Maxies Besucherin auch keine richtige Zahnfee. Violetta ist nämlich bei der Prüfung durchgefallen. Im Kinofilm „Meine Chaosfee & ich“ ist alles ganz schön durcheinander.

Violetta sollte eigentlich das Zimmer des kleinen Sami besuchen, um dort den Milchzahn gegen ein Geschenk auszutauschen. Doch dann landet sie bei Maxie. Und außerdem ist noch der Edelstein kaputtgegangen, mit dem Violetta in die Welt der Zahnfeen zurückkehren kann.

Die Zahnfee Violetta hat es sich im Puppenhaus von Maxie gemütlich gemacht.

In all dem Chaos freunden sich Maxie und Violetta an. Das Mädchen will der Fee dabei helfen, in ihre Welt zurückzukommen. Und die Zahnfee soll Maxie wieder in deren altes Zuhause zaubern, außerhalb der Stadt. Ob das alles klappt? Das erfährst du im Kino.

Der Film „Meine Chaosfee & ich“ läuft ab dem 13. Oktober. Hier kannst du dir den Trailer anschauen:

