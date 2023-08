Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Ein leeres Klassenzimmer, ein Mikrofon und eine Art schallisolierte Kabine – so sah ein improvisiertes Hörfunkstudio im Pädagogium Schwerin aus. In der fünften Ferienwoche stattete Mike Broscheit den Hortkindern dort nämlich einen Besuch ab. Sein Ziel: die Mädchen und Jungen einen Tag lang zu Nachrichtensprechern zu machen. Denn Mike selbst beschäftigt sich bei der SVZ mit allen Themen rund ums Hören.

Was darunter fällt? Zum Beispiel unsere KiWi-Hörartikel-Reihe. Genau solche sollten die Hortkinder an diesem Montag auch aufnehmen. „Lecker Mehlwurmkekse und frittierte Heuschrecken“ oder „So werden Gletscher vorm Schmelzen geschützt“ gehörten dabei zu den Themen, zwischen denen die angehenden Nachrichtensprecher wählen konnten.

„Medienkompetenz ist uns ein großes Anliegen“, sagt Jana Henning, Leitung des Horts im Pädagogium Schwerin. „Schließlich schauen die Kinder fern, nutzen Handys und haben täglich mit der digitalen Welt zu tun.“ Ein weites Feld – was alles dahinter steckt, wollen die Erzieher des Horts gemeinsam mit bis zu zwölf Kindern der Klassen 1 bis 4 erforschen.

Einmal wöchentlich soll sich die neue Arbeitsgemeinschaft nach der Schule treffen. „Wie kann ich erkennen, ob ein Bild echt ist? Was sind eigentlich Fake News?“, sind Fragen, mit denen sich die Gruppe beschäftigen will. Jana Henning will „ein Rüstzeug, wie man mit Nachrichten umgehen kann“ für die Schüler schaffen.

Die Kinder bekommen dafür Laptops und Mikrofone von der Schule gestellt. „Unser neuer Kollege Tom Berger will damit Bilder bearbeiten, Dinge im Internet nachgucken und mit den Schülern eine Zeitung gestalten“, erzählt die Leitung über die Pläne für das nächsten Halbjahr.

Die 21 Hortkinder durften sich zum Abschluss des Programms über einen Laberhasen freuen. Foto: Meline Bast Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Was bei all dem Spaß nicht vergessen werden darf: Keiner macht eine Zeitung allein, sondern viele Menschen sind daran beteiligt. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn ein einzelnes Kind nicht so gut lesen kann. „Dafür ist es auf andere Weise künstlerisch begabt und trägt damit seinen Teil zum gesamten Produkt bei“, so die Hortleitung.

