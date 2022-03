Fasnacht Basel FOTO: Georgios Kefalas Kindernachrichten Lichter, Larven und viel Krach Von dpa | 07.03.2022, 11:40 Uhr | Update vor 2 Std.

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. So heißt ein altes Lied zur Karnevalszeit. So ganz stimmt das allerdings nicht. Denn wenn man in die Stadt Basel guckt, stellt man fest: Dort wird jetzt gefeiert!