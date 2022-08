Wer in den Ferien in andere Länder fährt, lernt meistens etwas. Zum Beispiel Wörter einer fremden Sprache. Es ist auch immer schön, wenn man irgendwo zu Gast ist, sich in der Landessprache zu verständigen. Damit findet man Freunde. Mit unserem KiWi-Quiz lernst du, in ein paar Ländern „Hallo“ zu sagen.

