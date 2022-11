Weltweit gibt es etwa 1.500 aktive Vulkane. Aber was heißt das überhaupt? Ist ein Vulkan aktiv, spuckt er zwar nicht ständig Lava aus. Aber es bedeutet, dass er in den letzten 10.000 Jahren schon einmal ausgebrochen ist.

Das gilt auch für den Ätna auf Sizilien. Er ist 3.300 Meter hoch und damit der höchste aktive Vulkan Europas. Der Ätna ist zuletzt im Februar 2022 mehrfach ausgebrochen.

Der Ätna auf Sizilien ist der größte aktive Vulkan in Europa. Foto: Imago Images/UIG

Anzeichen eines Ausbruchs

Die Menschen, die auf Sizilien Zuhause sind, haben sich an das Leben mit dem Vulkan gewöhnt. Aber woran lässt sich erkennen, dass ein Vulkan womöglich ausbricht? Dazu stellen Fachleute allerlei Messungen an. Sie beobachten zum Beispiel, ob aus dem Vulkan vermehrt Gase und Wasserdampf aufsteigen. Außerdem überprüfen sie, ob er „zittert“. Denn das bedeutet, das in seinem Inneren der Druck steigt.

Auch Satelliten im Weltall beobachten Vulkane. Auf ihren Bildern lässt sich sehen, was an den Bergen passiert. Satelliten machten auch Fotos von der gigantischen Aschewolke, die über dem Hunga Ha‘apai aufstieg. Vom Ausbruch dieses Unterwasser-Vulkans hast du womöglich schon auf KiWi gelesen:

Bricht ein Vulkan aus, tritt orange-rote Lava an die Erdoberfläche. Das ist geschmolzenes Gestein. So lange es sich jedoch unter der Erde befindet, nennt man es Magma.

Lava und eine Aschewolke steigen aus dem Vulkan „Eyjafjallajokull" auf Island. Archivfoto: Imago Images/Westend61

Vulkane in Deutschland

In Deutschland gibt es eine Region, die besonders von Vulkanen geprägt ist. Ihr Name verrät es schon: Es ist die Vulkaneifel. Sie liegt im Bundesland Rheinland-Pfalz. Dort gibt es spezielle Vulkane, die Maare. Sie liegen eben in der Landschaft und bilden einen Trichter. Füllt sich dieser Trichter mit Wasser, entsteht ein tiefer See.

So sieht ein Maar in der Vulkaneifel aus der Luft aus. Archivfoto: Imago Images/agefotostock

KiWi-Quiz zu Vulkanen

