Erinnerst du dich noch an diese Bilder eines Weltraumteleskops? Sie wurden von der NASA gemacht, der Behörde für Raumfahrt aus dem Land USA.

Auf dem Bild oben ist der Carina-Nebel zu sehen. Das ist eine Region im Weltall, in der Sterne geboren werden. Sie ist also sowas wie ein Sternen-Kindergarten.

Die NASA erforscht die Planeten und viele weitere Phänomene des Alls. Womöglich hast du gerade erst von dem Treffer einer Raumsonde gelesen: Die Sonde konnte die Flugbahn des Asteroiden „Dimorphos“ erfolgreich verändern.

KiWi-Quiz zum Weltall

Über das Weltall gibt es unendlich viel zu erfahren. Im neuen KiWi-Quiz für Kinder geht es um Asteroiden und Planeten, von denen du vielleicht schon bei KiWi gelesen hast.

Teste dich - was weißt du bereits über das Weltall?

Die Milchstraße, eine Galaxie

Eine weitere Aufnahme des Weltraumteleskops der NASA zeigt einen Galaxienhaufen.

Ein weiteres Bild der NASA zeigt einen sogenannten Galaxienhaufen. Aber was genau ist das? Dazu musst du wissen: Galaxien sind riesig. In einer Galaxie sind Sterne, Planeten, Gas, Staub und weitere Materie, die im Weltraum schwirrt, versammelt. Die Galaxie, in der wir leben, heißt Milchstraße. Im gesamten Universum gibt es unendlich viele Galaxien.

Wenn sich mehrere Galaxien bündeln, spricht man von einem Galaxienhaufen. Die Milchstraße zum Beispiel bildet mit etwa 30 weiteren Galaxien auch einen Haufen. Dieser Galaxienhaufen nennt sich „Lokale Gruppe“.

Der Carina-Nebel gehört also auch zu einer Galaxie: Er ist einer der größten Sternen-Kindergärten der Milchstraße.