Endlich Sommerferien. Eigentlich sollte Flo, gespielt von Nico Marischka, die Ferien auf Gran Canaria mit seinen Eltern verbringen. Aber er will auf keinen Fall von seiner Hündin Lassie getrennt sein. Und die kann leider nicht mit ins Flugzeug. Stattdessen verbringt Flo also die Ferien mit Lassie auf dem Hof von Tante Cosima in Südtirol. Sie lebt dort mit ihren Pflegekindern Kleo und Henri und der Jack Russell-Hündin Pippa.

Flo und Kleo mit ihren beiden Hunden Lassie und Pippa.

Bald erfahren die Kinder, dass in dem Ort Hunde vermisst werden. Besorgt nehmen Flo, Kleo und Henri sich vor, Lassie und Pippa nicht aus den Augen zu verlieren. Doch dann wird bei Tante Cosima eingebrochen und Pippa gestohlen! Lassie kommt den Dieben schnell auf die Spur. Aber die zu stellen ist nicht leicht. Dazu müssen die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Können Flo und Lassie das schaffen? Ein spannendes Abenteuer für die ganze Familie.

