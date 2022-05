An vielen Orten demonstrierten Kinder und Eltern am Wochenende für sichere Radwege. Foto: Markus Scholz/dpa - ACHTUNG: Nur zur einmaligen redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und im vollen Format. ACHTUNG: Das Bild ist auch im Bildfunk gelaufen FOTO: Markus Scholz Kindernachrichten Kinder radeln für sichere Wege Von dpa | 15.05.2022, 16:27 Uhr

Den Fahrradhelm aufgesetzt und los ging es: Am Wochenende sind an vielen Orten in Deutschland Kinder und Erwachsene geradelt, um zu demonstrieren. Die Aktion hieß Kidical Mass. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wollten damit auf viele Dinge aufmerksam machen, die besonders für Jüngere auf dem Rad wichtig sind. Dazu gehört, dass die Wege für Radfahrende sicher sind, etwa zur Schule.