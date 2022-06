Im Segelboot 29er fahren auch Jugendliche wie Anton und Johann Sach bei der Kieler Woche Regatten. FOTO: Landeshauptstadt Kiel Nachricht des Tages Kieler Woche: Das größte Segelfest der Welt Von Ina Reinhart | 18.06.2022, 06:00 Uhr

Wettfahrten auf dem Wasser, Musik, Spiel und Spaß an Land – das ist die Kieler Woche. Am Samstag geht es wieder los. Was du da entdecken kannst und eine Spielgrafik rund ums Segeln findest du hier.