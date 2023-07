Die 10-jährige Clémence, gespielt von Capucine Sainson-Fabresse, findet auf dem Dachboden ihres Pariser Wohnhauses vier süße Katzenbabys ohne Mutter. Vor allem ein Kätzchen hat es Clémence angetan. Kurzerhand nimmt sie das niedliche Fellknäuel bei sich auf und gibt ihm den Namen Lou.

Die beiden werden beste Freunde und sind fortan unzertrennlich. Und so darf Lou sogar mit Clémence und ihren Eltern in den Urlaub fahren. Also verbringen Lou und Clémence die Ferien zusammen auf dem Land, umgeben von wilder Natur.

Das Abenteuer ihres Sommer kann beginnen: Clémence verbringt die Ferien mit Findelkatze Lou.

Dort genießt der neugierige Stubentiger seine Streifzüge durch die umliegenden Wälder. Dabei lernt er die kleine weiße Katze Câline kennen, erlebt viele spannende Abenteuer und muss auch so manchen Gefahren trotzen.

Der freche Kater Lou ist in den Wald ausgebüxt. Übersteht er den kalten Winter im Schnee?

Bald wird aus dem kleinen Kätzchen ein erwachsener Kater und Clémence muss feststellen: Lou hat sich verändert. Er hat sich an das wilde Leben im Wald gewöhnt und braucht seine Freiheit. Für die beiden stellt sich die Frage: Kann Kater Lou nach dem langen Sommer in der freien Natur wirklich wieder mit dem Mädchen in die Stadt zurückkehren?

