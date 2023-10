Mitmachen bis zum 15. Februar 2024 Internationaler Jugendwettbewerb „jugend creativ“ gestartet Von Johanna Dägling | 04.10.2023, 15:35 Uhr Der Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“ ist am 2. Oktober 2023 unter dem Motto „Der Erde eine Zukunft geben“ gestartet. Foto: BVR up-down up-down

Wie wollen wir in Zukunft leben? Und was können wir schon heute dafür tun? Darum gehts im diesjährigen Jugendwettbewerb „jugend creativ“, der am 2. Oktober 2023 gestartet ist. Hier lest ihr, wer teilnehmen kann und was ihr einschicken müsst.