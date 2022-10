Ute Krause schreibt und zeichnet schon seit vielen, vielen Jahren. Da kommt über die Zeit so einiges zusammen. Inzwischen illustrierte sie mehr als 400 Kinderbücher und schrieb mehr als 40 Romane und Bilderbücher. Außerdem hat sie schon Filme gedreht, Cartoons gezeichnet und Drehbücher verfasst. Ihre Bücher wurden weltweit in viele Sprachen übersetzt und fürs Fernsehen verfilmt.

Heute lebt Ute Krause mit ihrer Familie in der deutschen Hauptstadt Berlin. Aber das war nicht immer so. Sie wuchs nach ihrer Geburt im Jahr 1960 zunächst in der Türkei auf, dann in Nigeria, auf Zypern und in Indien. Danach verbrachte sie viele Jahre in den USA.

Hier kannst du dir all die Bücher ansehen, die Ute Krause geschrieben hat.