Zerstörungen in Indonesien Ein mittelschweres Beben mit schweren Folgen Von dpa | 22.11.2022, 13:51 Uhr

Die Erde bebte gleich an zwei verschiedenen Orten. Zuerst gab es am Montag ein Erdbeben auf der indonesischen Insel Java in Südostasien. Dann erschütterte ein Beben am Dienstag einige Inseln der Salomonen in Ozeanien.