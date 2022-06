Du wechselst die Schule. Was wirst du vermissen?

Meine beste Freundin, sehr sogar. Die wird nach den Sommerferien in Lauenburg zur Schule gehen. Die Lehrer auf jeden Fall auch. Und den Schulhof – in den Pausen war ich gerne an der Kletterspinne.

Wie wird sich dein Schulweg ändern?

Mein Schulweg mit dem Bus wird länger. 20 Minuten werde ich unterwegs sein.

Hast du dir deine neue Schule bei einem Schnuppertag angesehen?

Nee, hab ich nicht. Wegen Corona ging das nicht. Ich hab mir im Internet ein Video von der Schule angeguckt.

Bist du schon gespannt auf die Ferien und auf das, was danach kommt?

Ich freue mich auf die Sommerferien, aber noch viel mehr auf die weiterführende Schule. In der letzten Ferienwoche fahren wir in den Süden und vielleicht noch in die Schweiz.

Wenn ich mein Zeugnis bekomme, darf ich mir etwas aussuchen und bekomme eine Überraschung. Zum Halbjahr hatte ich mir ein Pferd von Schleich ausgesucht.