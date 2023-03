Der Bastelspaß für die ganze Familie: Dieses Windspiel kannst du in sämtlichen Formen und Farben nachbauen. Also schnapp dir deine Eltern und Geschwister und verbringt einen gemütlichen Bastelnachmittag!

Du brauchst:

Klebefolie (ob mit Glitzer oder nicht, ist dir überlassen) – alternativ Buntpapier

leere Klopapierrolle

buntes Krepppapier

Locher

Faden/Band

Stifte

Schere

Klebestift/Bastelkleber

weißes Papier

Pailletten, Pompoms und alles, was du zur Verzierung hübsch findest

So geht‘s:

Beklebe die leere Toilettenrolle entweder mit einem Buntpapier deiner Wahl oder einer Glitzerfolie. Gegebenenfalls musst du dafür mit deiner Toilettenrolle ausmessen, wie viel Material du brauchst.

Aus ganz normalen weißen Druckerpapier schneidest du dir eine Wolke aus – wie diese aussieht, ist dabei dir und deiner Kreativität überlassen. Mal ihr ein Gesicht oder lasse sie so, wie sie ist :-) Diese Wolke klebst du nun mit einem Klebestift oder deinem Bastelkleber in die Mitte der Rolle.

Jetzt nimmst du deinen Locher zur Hand: Auf zwei gegenüberliegenden Seiten der Rolle kommen im oberen Bereich zwei Löcher. Durch diese fädelst du dein Band oder deinen Faden, damit du das Windspiel schlussendlich aufhängen kannst.

Danach schneidest du dein ausgesuchtes Krepppapier in circa zehn lange Streifen. Diese klebst du dann mit dem Bastelkleber reihum in das untere Ende der Rolle. Fertig! Schon hast du dein eigenes Windspiel gebastelt, was du dir in Fensternähe aufhängen kannst.