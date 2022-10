Ein gefährlicher Wirbelsturm

In Florida gibt es Palmen und Strände, viele Menschen fahren gerne dorthin in den Urlaub. Am vergangenen Mittwoch traf der Hurrikan dort auf Land. Diese Wirbelstürme bilden sich über dem Meer und entwickeln eine Menge Kraft. „Dies könnte der tödlichste Hurrikan in der Geschichte Floridas sein“, sagte der Präsident der USA, Joe Biden, vergangene Woche.

Der Hurrikan hat diese Brücke zerstört. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa

Jetzt versuchen die Menschen, das Chaos zu beseitigen. Doch das ist gar nicht so leicht. Straßen sind kaputt und es gibt keinen Strom. In der schwierigen Lage helfen sich die Leute auch gegenseitig.

Hurrikan „Ian" hat viel Schaden angerichtet. Foto: Gerald Herbert/AP/dpa

Menschen helfen sich gegenseitig

In einem indischen Restaurant zum Beispiel wird mit Gas und Stirnlampen gekocht. Der Chef und seine Kollegen geben das Essen umsonst aus, um all die Helferinnen und Helfer zu versorgen. „Ich habe seit Dienstagabend nichts Warmes mehr gegessen“, sagte eine ältere Frau zu der Aktion. Es sei wunderbar, dass die Menschen zusammenhalten.