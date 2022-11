Doch so richtig klappt das nicht. Die Zahl der Ansteckungen ist auf dem höchsten Stand seit Beginn der Corona-Zeit vor drei Jahren.

Für die Menschen in China ist das alles sehr anstrengend. Manche protestieren deshalb gegen das Vorgehen der Regierung. Die Regierung jedoch will nicht kritisiert werden. Sie ließ Leute bei Protesten festnehmen. Manche befürchten, dass die Regierung noch viel härter eingreifen könnte, wenn die Proteste weitergehen.

Diese Menschen protestieren gegen die strengen Maßnahmen. Foto: Ng Han Guan/AP/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Andere Wirkstoffe beim Impfen

Doch warum gibt es in China überhaupt so hohe Corona-Zahlen und so strenge Regeln? Ein Thema sind die Impfungen. In China wurden andere Wirkstoffe dafür verwendet als etwa in Deutschland. Diese wirken nicht so gut.

China müsse nun den bestmöglichen Impfstoff verwenden und zuerst besonders anfällige Menschen impfen, sagt ein Fachmann. Dann könnten nach und nach die Regeln gelockert werden. Das werde viele Monate brauchen.