In der Höhle ist drei Forschern der Rückweg durch Schmelzwasser versperrt. FOTO: Stefanie Ruep Forscher in Not Länger als geplant in der Höhle Von dpa | 18.02.2022, 19:23 Uhr

Eigentlich wollten die drei Forscher Gesteinsproben in einer Höhle sammeln und dann wieder gehen. Doch seit Donnerstagabend sitzen sie in der Höhle in Österreich fest! Was ist passiert?