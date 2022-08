Ist das nicht ein bisschen gefährlich mit dem Feuer?

Sandy: An dem Feuer verbrennt man sich eigentlich nicht, sondern an dem Metall direkt neben dem Feuer. Das ist aber bei mir in 20 Jahren nur zweimal passiert.

Clemens: Das Publikum merkt das auch nicht. So viel Professionalität ist da und auch so viel Anspannung und Adrenalin. Der ganze Körper ist in Spannung, wie beim Tanzen. Und da merkt man so kleine Verbrennungen nicht.

Woher kommt die Inspiration für die Shows?

Sandy: Für die heutige Show haben wir uns Musiktitel rausgesucht, die wir im Radio gehört haben und haben dazu Bewegungsabläufe, also Choreographien gebastelt. Und da kommt das alles aus der Musik und aus dem Flow. Also wie können wir das umsetzen, wo sind die die Übergänge von Refrain zu Text und was passt da von der Stimmung her.