Das diesjährige KiWi-Reportercamp findet am Lernstandort Noller Schlucht am Rand des Teutoburger Waldes in Dissen statt. Dort schnuppert ihr vier Tage in die Arbeit als Zeitungsreporter. Ihr lernt, wie man gute Artikel schreibt, Interviews führt, richtig fotografiert oder ein Video schneidet. Dabei begleiten euch junge Redakteurinnen und Redakteure der NOZ, machen Übungen und Spiele mit euch und zeigen ihre Tipps und Tricks. Hier könnt ihr euch jetzt bis zum 10. September anmelden.

Den Teutoburger Wald erforschen

Zusammen erforschen wir den Teutoburger Wald und suchen dort nach spannenden Themen. Wo schlafen Wildschweine? Welche Pflanzen sind essbar? Was macht der Borkenkäfer und warum ist der Wald durch den Klimawandel in Gefahr? Ihr sucht euch selbst Themen aus und erstellt dazu Beiträge und Artikel für die KiWi-Kindernachrichten.

Mehr Informationen: Alle Infos größer als Größer als Zeichen Wer: Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahre Wann: 16. bis 19. Oktober (1. Herbstferienwoche) Uhrzeit: 9 bis 17 Uhr Wo: Umweltbildungszentrum Noller Schlucht, Dissen am Teutoburger Wald Anmeldung unter: noz.de/reportercamp Anmeldeschluss: 10. September 2023 Das Reportercamp ist kostenfrei. Mittagessen inklusive. Die Teilnahme ist auf 15 Personen begrenzt. Gefördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt.

