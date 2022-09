Das erste Konzert findet Ende März statt, das letzte Anfang Oktober. In den Monaten dazwischen wird Helene Fischer also viel Zeit auf der Bühne verbringen. „Ich freu mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben“, sagte sie am Mittwoch.

Hits aus ihrem Album „Rausch“

Helene Fischer gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen in Europa. Ihr bekanntestes Lied ist „Atemlos durch die Nacht“. Zu ihren Konzerten kommen immer viele Tausend Fans. Auf der Tour im Jahr 2023 spielt sie ihre Hits und Lieder aus ihrem Album „Rausch“.