Ihre Mutter Heidi Klum erzählte jetzt Reportern, dass Leni bald von Los Angeles nach New York zieht. Beide Städte liegen im Land USA, sind aber Tausende Kilometer voneinander entfernt. Neu ist die Stadt für Leni aber nicht. Sie war schon oft mit ihrer Mutter dort.

In den letzten anderthalb Jahren hat die 18-Jährige viel gemodelt und die Schule beendet. Auch für New York hat Leni Ziele, erzählte ihre Mutter. „Im Moment steht College ganz oben auf ihrer Liste.“ Das Lernen geht also erst mal weiter.