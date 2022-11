Der Sänger Zayn Malik stammt aus einer ärmeren Familie. Er bekam als Kind kostenlos Essen in der Schule. Archivfoto: Jason Szenes/dpa up-down up-down Aufruf an Regierungschef Großbritanniens Sänger Zayn Malik fordert mehr kostenloses Schulessen Von dpa | 09.11.2022, 15:20 Uhr

Wenn Zayn Malik in ein Restaurant gehen möchte oder teure Lebensmittel kaufen will, dann macht er das einfach. Doch so sorglos war der Sänger nicht immer. Seine Familie war nicht reich. Deshalb bekam Zayn Malik als Kind kostenloses Schulessen.