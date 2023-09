Es ist Freitagnachmittag. Die Sonne prallt aufs Pflaster. Menschen tummeln sich auf dem Platz vor der Osnabrück-Halle. Im Schatten unter einem Baum sitzen Mareke und Philine auf einer Picknickdecke. Gleich geht es los. Die beiden Freundinnen werden mit den anderen Menschen durch die Stadt laufen und für den Klimaschutz demonstrieren. „Wir wollen mithelfen und etwas tun. Nur zugucken ist blöd“, findet die zwölfjährige Philine.

Philina und Mareke sind 12 Jahre alt und demonstrieren für Klimaschutz. Es ist ihre zweite Klima-Demo. Mit dabei sind auch Marekes ältere Schwestern Johanna und Greta (rechts im Bild). Sie sind schon zum vierten Mal dabei. Foto: J.Dägling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Demo von Fridays For Future

Zusamm­­en mit Marekes älteren Schwestern Johanna und Greta sind die beiden mit der Bahn aus Bramsche zum „Globalen Klimastreik“ am 15. September nach Osnabrück gefahren. Der Streik wurde von der Gruppe „Fridays For Future“ organisiert. Auch in vielen anderen Städten auf der Welt fordern Menschen an diesem Tag mehr Klimaschutz von Politikern.

Menschen auf der Straße

Jetzt geht es los: Die Menschen gehen auf die Straße, wo normalerweise Autos fahren, und marschieren los. Polizisten haben die Straße abgesperrt. Die vier Mädchen trennen sich: Die Schwestern Johanna und Greta sind heute im Helferteam und laufen ganz hinten. Sie sollen aufpassen, dass die Demonstranten auf einer Straßenseite bleiben. Philine und Mareke sind nun alleine. „Es ist aufregend, aber Angst haben wir nicht, weil wir zu zweit sind“, sagt Mareke.

Die Freundinnen Mareke und Philine haben Schilder aus Pappe in der Hand. Auf dem einen steht in bunter Schrift: „Rettet die Umwelt vor der Profiwirtschaft.“ Die Schilder sind von Marekes älterer Schwester Johanna. Foto: J.Dägling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Politik soll mehr fürs Klima tun

Der Klimawandel macht den beiden Freundinnen Sorgen. „Wenn man älter wird, kriegt man immer mehr mit, was in der Welt passiert und was schief läuft“, sagt Mareke. Die Politiker müssen etwas ändern, finden sie. „Zum Beispiel den Verkehr“, meint Mareke. „Weniger Autos, bessere Fahrradwege und Möglichkeiten mit Bus und Bahn zu fahren.“ „Endlich etwas gegen die Rodung von Wäldern tun“, wünscht sich Philine. Und: „Dass getan wird und nicht nur geredet wird“.

Laute Gesänge auf der Klimademo

Die Menschenmenge läuft jetzt über den Neumarkt. „What do we want?“ rufen einige der Aktivisten in große Lautsprecher und die Menschenmenge antwortet: „Climate Justice!“ Das heißt auf Deutsch: „Was wollen wir? – Klimagerechtigkeit“. Philine und Mareke kennen die Texte schon und machen mit. „Es ist cool, dass man einfach mal so etwas brüllen kann, ohne dass es jemand komisch findet“, sagt Philine.

Auch in ihrem Alltag versuchen Mareke und Philine möglichst klimafreundlich zu leben. Sie verzichten auf Fleisch, und sie sind noch nie mit dem Flugzeug geflogen. Foto: J.Dägling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bringt Demonstrieren etwas?

Das Demonstrieren auf der Straße soll die Politiker in Osnabrück und in der Bundesregierung dazu bringen, mit Gesetzen mehr fürs Klima zu tun. Aber: Bringt so eine Demo wirklich etwas? „Ja“, findet Philine, „es ist laut, es ist bunt und die Leute gucken hin“. Mareke ergänzt: „Ich glaube, auf Dauer sehen die Politiker, dass die Leute das wirklich wollen.“

