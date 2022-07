In dieser Sportart finden auch Wettkämpfe statt. Gerade etwa trafen sich Dutzende Gleitschirm-Flieger und -Fliegerinnen aus aller Welt im Land Nordmazedonien in Südosteuropa.

Piloten fliegen ihre Gleitschirme während des Gleitschirm-Weltcups 2022 in Nordmazedonien Foto: Tomislav Georgiev/XinHua/dpa

Eine Aufgabe in so einem Wettkampf ist es zum Beispiel, in möglichst kurzer Zeit zu einem bestimmten Ziel zu fliegen. Eine andere lautet, eine möglichst lange Strecke zurückzulegen. Nach der Landung werden die Teilnehmenden von anderen mit Auto wieder eingesammelt.