Die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft findet alle vier Jahre statt. 32 Länder treten dabei gegeneinander an. Wer am besten spielt und die meisten Tore schießt, bekommt am Ende den Pokal. Jedes Mal findet die Weltmeisterschaft in einem anderen Land statt. Dieses Jahr sind es gleich zwei Länder: Australien und Neuseeland. Gespielt wird vom 20. Juli bis zum 20. August 2023.

Deutschland gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea

Die deutsche Nationalmannschaft spielt ihr erstes Spiel am 24. Juli. Darin müssen sich die Fußballerinnen gegen die Mannschaft aus Marokko behaupten. Die nächsten Gegner sind Kolumbien und Südkorea. In den letzten Wochen haben die Spielerinnen der deutschen Nationalmannschaft viel trainiert.

Preisfrage zur Frauen-Weltmeisterschaft 2023

In welchen zwei Ländern findet die Fußball-WM der Frauen dieses Jahr statt? Trage bis zum 06. August 2023 hier die Lösung ein und nehme am Gewinnspiel teil. Mit etwas Glück gewinnst du ein tolles Fanpaket.

Ole, Piet und Paula drücken die Daumen!

Gewinne ein WM-Fanpaket

Das Fanpaket enthält:

einen original OCEAUNZ Trainingsball der Fußball-WM 2023 eine Ballpumpe eine Teufelskicker-Trinkfasche ein Set mit 25 Fußball-Trainingskegeln eine Hörspiel-CD „Teufelskickerin in Down Under!“ einen Teufelskicker-Aufkleber

Mit dabei: Eine neue Folge von „Teufelskicker“. In dem Hörspiel reist die Fußballerin Catrina nach Neuseeland – dort wo gerade die WM stattfindet. Da gibt es viel Trubel. Dann muss sie auch noch die Schafe ihres Onkel vor einem Unwetter retten. Foto: Europa, kühlpr Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

