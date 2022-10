Geht es rau zu, kann kann es sein, dass Leute andere beleidigen. Zum Beispiel, weil sie sich über etwas ärgern. Oder sie greifen sich sogar an. Im Amateur-Fußball kam so etwas in der vergangenen Saison etwas häufiger vor als sonst. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (abgekürzt: DFB) am Mittwoch bekannt.

Geht es auf dem Platz zu rau zu, kann ein Fußballspiel abgebrochen werden. Dann bleibt der Rasen leer. Archivfoto: Marius Becker/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Es wurde zwar nur deutlich weniger als eins von 1.000 Spielen abgebrochen. Die Zahl ist aber so hoch wie nie zuvor. Der DFB beobachtet die Entwicklung. Dazu zählt der DFB die Spielabbrüche bei kleineren Vereinen und anderen Amateur-Fußballern seit mehreren Jahren.