Eine kleine Ausbildung im Schnelldurchlauf

Ihrer Kunstlehrerin verdankt Weda Kuhrau eine „kleine Ausbildung im Schnelldurchlauf“ in der Kulturbranche. Denn als die heute 21-Jährige aus Bargteheide im Kreis Stormarn im letzten Schuljahr noch keine konkreten Zukunftspläne hatte, machte ihre Lehrerin sie auf das FSJ Kultur und die Stelle im Veranstaltungszentrum Drostei in Pinneberg aufmerksam. Nach dem Abitur hat sie dort 2019 bis 2020 Veranstaltungen geplant und ein Zeitzeugenprojekt durchgeführt.

Weda Kuhrau kannte das freiwillige soziale Jahr Kultur nicht, bis ihre Kunstlehrerin sie darauf aufmerksam machte. Foto: privat

„Manchmal wurde ich auch ins kalte Wasser geschmissen. Ich habe zum ersten Mal so viel Verantwortung übernommen und sehr viel gelernt“, resümiert die junge Frau. Die Kombination aus der Arbeit am Computer, mit Menschen und im künstlerischen Bereich hat ihr gefallen. Sie hat die Kulturbranche für sich entdeckt, danach ein Jahr in einem Museum in der Restaurierung gearbeitet. Jetzt wohnt sie in Flensburg und will statt eines Studiums erst einmal mit Praktika im handwerklich-künstlerischen Bereich weitermachen.

„Vielleicht wirft die Diskussion endlich ein Licht auf die Freiwilligendienste und sorgt für Verbesserungen.“ Weda Kuhrau Freiwilliges soziales Jahr in Pinneberg

Einer Verpflichtung Jugendlicher ist Weda gar nicht so abgeneigt, doch dann bräuchte es dringend mehr Unterstützung. Das Taschengeld, das die Freiwilligen bekommen, reicht nicht zum Leben. Wer keine Unterstützung von den Eltern hat, kann sich nicht einmal das Nahverkehrsticket leisten, um zur Dienststelle zu kommen. „Vielleicht wirft die Diskussion endlich ein Licht auf die Freiwilligendienste und sorgt für Verbesserungen“ hofft Weda.

Was ein zukünftiger Mediziner im Krankenhaus lernt

Nach den Corona-Lockdowns waren Niklas Freeses Abiturnoten 2021 nicht so gut wie erwartet. Um seinen Traum vom Medizinstudium zu erfüllen, brauchte er noch ein Übergangsjahr, das auch fürs Studium angerechnet wird.

NIklas Freese nutzte das freiwillige soziale Jahr, um sich auf sein Medizinstudium vorzubereiten. Foto: privat

„Hätte ich ein 1,0-Abi gehabt, hätte ich vielleicht etwas anderes gemacht, zum Beispiel verreisen“, sagt der 20-Jährige aus Langenhorn. Doch so konnte er beim FSJ im Klinikum Nordfriesland in Husum Arbeitserfahrung sammeln und herausfinden, ob er mit Diagnosen, Schicksalsschlägen und auch den Gerüchen, die mit der Arbeit am Menschen einhergehen, umgehen kann. Die Dienstzeiten waren lang und er musste miterleben, wie Patienten starben. „Aber meine Kollegen waren immer da für mich“, erzählt er. Und so stellte er fest: Ja, das kann ich!

Niklas startet jetzt ins Medizinstudium an seiner Wunsch-Universität in Hannover. Die Erfahrung möchte er nicht missen. Er fände es gut, wenn alle jungen Menschen ein Jahr Dienst für die Gesellschaft machen würden – aber er ist nicht in jedem Fall für so ein Pflichtjahr.

„Für viele angehende Mediziner wäre die Verpflichtung für so ein Jahr sicher gut.“ Niklas Freese Freiwiliiiges soziales Jahr in Husum

„Für viele angehende Mediziner wäre die Verpflichtung für so ein Jahr sicher gut.“ Aber wer zum Beispiel eine Ausbildung im Handwerk oder im Einzelhandel machen wollte, würde von einem erzwungenen Pflichtjahr beruflich weniger profitieren. Zumal die Auswahl gerade im ländlichen Raum sehr eingeschränkt ist. „Und in diesen Berufen leistet man ja auch einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft“, sagt Niklas.

Freiwilliges Soziales Jahr in der Grundschule

In ihrem FSJ hat Ricke Johannsen gelernt, sich durchzusetzen. „Ich konnte immer gut mit Kindern umgehen. Im FSJ wollte ich aber herausfinden, ob ich auch mit Grundschülern gut zurechtkomme“, sagt die 18-Jährige aus Osterby im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Ricke Johannsen fand im freiwilligen sozialen Jahr heraus, dass sie wirklich mit Kindern arbeiten kann. Foto: privat

Nach dem mittleren Bildungsabschluss fand sie einen FSJ-Platz an ihrer alten Grundschule, der Dänischen Schule in Ascheffel. Und wie Kinder so sind, wird es auch mal anstrengend. Wenn sie wissen, das ist „nur“ die FSJ-lerin, die sie noch dazu auch privat kennen, testen sie auch gern mal die Grenzen aus. „Dann musste ich ihnen klarmachen: So geht es nicht“, sagt Ricke. Doch das hat sie nicht davon abgebracht, mit Kindern zu arbeiten, ganz im Gegenteil.

„Es gibt auch Menschen, die Nähe nicht ertragen. Für sie wäre so ein FSJ, wie ich es gemacht habe, ein Horror.“ Ricke Johannsen Freiwilliges soziales Jahr in Ascheffel

Ricke Johannsen macht jetzt am BBZ Eckernförde eine Ausbildung zur Sozialpädagogischen Assistentin mit Fachhochschulreife. „Ein FSJ stärkt die Sozialkompetenz und man lernt viele neue Menschen kennen“, sagt die junge Frau und fände es gut, wenn alle Jugendlichen mal sozial arbeiten. Ob ein Pflichtjahr aber allen gerecht würde, bezweifelt Ricke, denn für einige sei das ein vergeudetes Jahr.

„Es gibt ja auch Menschen, die Nähe nicht ertragen. Für sie wäre so ein FSJ, wie ich es gemacht habe, ein Horror.“

Ein Jahr für die Berufsorientierung

Viele seiner ehemaligen Mitschüler sind nach dem Abitur für ein Jahr ins Ausland gegangen und haben dann mit einem Studium angefangen. Doch Jakob Wieder war nur kurz in Kanada und hat ein dreiviertel Jahr als Küchenhelfer gearbeitet. Für eine Ausbildung oder ein Studium konnte er sich dann aber immer noch nicht entscheiden.

Jakob Wieder arbeitete im freiwilligen sozialen Jahr im Kinder- und Jugenbüro in Flensburg. Foto: privat

„Der sozial-kulturelle Bereich hat mich sehr interessiert“, sagt Jakob. Er wusste aber auch, dass es dort viel Engagemant braucht und die Gehälter niedrig sind. „Ich habe mich damals gefragt: Brenne ich wirklich dafür?“, erinnert sich Jakob. Über eine Onlineplattform der Freiwilligendienste Kultur und Bildung fand er das Team Spielmobil im Kinder- und Jugendbüro seiner Heimatstadt Flensburg. Das kannte er noch aus seiner eigenen Kindheit.

In seinem Einsatzjahr 2019/2020 gab es Einschränkungen durch die Coronapandemie. So organisierte das Team auch Online-Aktivitäten, aber auch viele Events in Parks. Das ging von einer Schatzsuche über Yoga-Workshops bis zu Spiele-Workshops. Jakob bereitete auch Seminare wie „Fit für Mitbestimmung“ vor und fand heraus, dass ihm die Projektarbeit und Organisation besonders viel Spaß machen, aber auch die prozessorientierte Arbeit mit Kindern. Schließlich hat er sich fürs Studium entschieden und studiert jetzt Kulturpädagogik in Mönchengladbach.

„Wer Vollzeit im Einsatz ist, darf mit den Kosten nicht allein gelassen werden. “ Jakob Wieder Freiwilliges soziales Jahr in Flensburg

„Das freiwillige soziale Jahr hat mir viel gebracht“, resümiert Jakob. Doch bevor so ein Jahr zur Pflicht werden könnte, müsste noch viel passieren, meint er. Unterkunft, Verpflegung, die Fahrten zur Einsatzstelle – das könne nicht den Eltern aufgebürdet werden. „Wir haben damals schon über ,Freie Fahrt für Freiwillige“ gesprochen“, sagt Jakob. Wer Vollzeit im Einsatz ist, dürfe mit den Kosten nicht allein gelassen werden.

Im Dienst für die Umwelt: Das freiwillige ökologische Jahr

Liv Hansen Liv Hansen-Olizeg wusste schon vor dem Abitur genau, was sie will: Medizin studieren. Doch aus der Schule in die Universität und einfach weiterlernen – das kam für sie nicht in Frage.

Liv Hansen-Olizeg verlängert sogar ihr freiwilliges ökologisches Jahr auf dem Pferdehof um einen Monat. Foto: privat

Liv ist in Schnarup-Thumby im Kreis Schleswig-Flensburg auf einem Resthof mit Tieren aufgewachsen und hat schon als Schülerin oft auf Pferdehöfen gearbeitet. „Ich wollte für ein Jahr gern etwas mit Islandpferden machen. Und mir ist die Umwelt wichtig. Deshalb habe ich mich für das Freiwillige Ökologische Jahr entschieden.“ Dafür verließ sie 2021 ihre Heimat und ging auf einen Reiterhof in Viersdorf bei Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern.

„Ich bin über meine Grenzen hinaus gegangen und selbstbewusster geworden. Das ist eine gute Erfahrung.“ Liv Hansen-Olizeg Freiwilliges Ökologisches Jahr in Viersdorf

Auf dem Hof mit 200 Pferden wird extensive Grünlandschaft betrieben. „Ich gebe Reitunterricht, füttere die Tiere und halte Zäune in Stand“, sagt die 20-Jährige. Dabei muss sie auch Entscheidungen treffen und Verantwortung übernehmen.

„Ich bin über meine Grenzen hinaus gegangen und selbstbewusster geworden. Das ist eine gute Erfahrung“, sagt Liv. Das sollte jeder machen, meint sie, aber nicht staatlich erzwungen. Für Liv war es die richtige Entscheidung. Gerade hat sie sogar noch einen 13. Monat drangehängt, weil ihr Medizinstudium in Dänemark erst im Februar startet. Das Jahr hat ihr gut getan. „Mittlerweile fehlt mir das Lernen schon wieder“, sagt sie. Jetzt weiß sie, dass die Entscheidung fürs Studium richtig ist. Das Reiten und die Pferde werden ihre Leidenschaft und ihr Hobby bleiben.

Ein Jahr zur Orientierung

„Viele wissen nach der Schule nicht, was sie machen sollen“, sagt Erik Voss. Ein Dienstjahr könnte da ganz hilfreich sein, überlegt er. In der Schule wurde über die Alternativen FSJ oder BFD nicht gesprochen. Ihm hätte es vielleicht eine falsche Entscheidung erspart.

Erik Voss lernte im Bundesfreiwilligendienst in der Hausmeisterei jede Menge praktische Fertigkeiten. Und er hatte Zeit, seinen nächsten Ausbildungsschritt zu planen. Foto: Scheersberg

Als er das duale Studium der Elektrotechnik abbrach, brauchte er erstmal Zeit, sich zu sortieren – und entschied sich für den Bundesfreiwilligendienst (BFD). „Ich konnte mir nicht vorstellen, mit Kindern oder Senioren zu arbeiten“, sagt der 22-Jährige aus Munkbrarup im Kreis Schleswig-Flensburg. Ihn interessierten eher technische Tätigkeiten. Er entschied sich für die Internationale Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg in der Nähe seines Heimatorts. So konnte er bei seinem Vater wohnen und sich die Miete sparen.

„Es ist wichtig, dass man das aus Überzeugung macht.“ Erik Voss Bundesfreiwilligendienst in Steinbergkirche

In der Hausmeisterei des Veranstaltungszentrums hat er Grünanlagen gepflegt, Reparaturen ausgeführt und Seminarräume vorbereitet. Daneben hat er sich umgeschaut, was er in Zukunft machen kann, fand in Kiel eine Ausbildungsstelle als Fachinformatiker. Das Jahr habe er gebraucht, sagt er. Doch für Jugendliche, die ihre Zukunft durchgeplant haben, sei das nicht richtig. „Es ist wichtig, dass man das aus Überzeugung macht“, meint Erik.