In diesen Hallen tummeln sich mehr Menschen als in vielen Städten. Hunderttausende Besucher erwartet die Gamescom in diesem Jahr. Auf der Messe in der Stadt Köln treffen verschiedene Leute aufeinander.

Alles rund ums Zocken

Mehr als 1000 Firmen präsentieren sich auf der Gamescom. Die Aussteller kommen aus der ganzen Welt. Die meisten von ihnen zeigen ihre neuen Spiele. Es geht aber auch um andere Themen: zum Beispiel um die Reparatur von Geräten oder die Ernährung beim Zocken.

Neue Videospiele testen

An vielen Ecken stehen Bildschirme und Konsolen zum Spielen. Wer sich für Videospiele interessiert, hat also auf der Messe mehr als genug zu tun. Die Messe ist auch ein guter Treffpunkt für Freunde, die sich sonst eher zum Zocken im Internet verabreden. Manche kommen sogar in bunten Kostümen zur Gamescom.

Zocken kann man auf der Gamescom an fast jeder Ecke. Foto: Sascha Thelen/dpa

Turniere der Profis anschauen

Auch die richtigen Profis zeigen auf der Gamescom ihr Können. Am Wochenende steht ein Turnier in dem Handyspiel „Brawl Stars“ auf dem Programm. Hier bekämpfen sich Spielerinnen und Spieler mit bunten Spielfiguren, entweder allein oder im Team.

Politiker auf der Gamescom

Wie ein typischer Zocker sieht Robert Habeck nicht aus. Trotzdem besuchter der Minister aus der deutschen Regierung am Donnerstag die Gamescom. Auch andere Politiker kommen jedes Jahr zur Messe. In ihren Gesprächen geht es etwa darum, mit wie viel Geld die Politik die deutschen Spiele-Firmen unterstützt.

Auch der Politiker Robert Habeck probierte auf der Gamescom einiges aus. Foto: Henning Kaiser/dpa

Promis und Influencer auf der Messe treffen

Gaming-Influencer kennen sich super mit Videospielen aus und haben Tausende Follower. Auf der Messe kann man manche von ihnen persönlich treffen. Auch andere Promis laufen einem über den Weg, zum Beispiel der Sänger Alvaro Soler. „Ich war gerade in der Nähe“, erzählte er. Daher wollte er sich mal auf der Gamescom umschauen. Und sein Lieblingsspiel? „Ich bin ein verrückter Zelda-Fan.“

Mehr Informationen: Gamescom in Köln größer als Größer als Zeichen Die Gamescom ist die weltweit größte Messe für Computer- und Videospiele. Sie findet dieses Jahr vom 23. bis 27. August 2023 in Köln statt. Tagestickets kosten zwischen 20 und 36 Euro. Jedes Jahr kommen rund 260.000 Besucher.

