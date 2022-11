Die Spieler sollen sich dort im Trainingslager an die sommerlichen Temperaturen der Region gewöhnen. Denn ganz in der Nähe, im Land Katar, beginnt am Sonntag die Fußball-Weltmeisterschaft. Zur Vorbereitung findet am Mittwoch noch ein Freundschaftsspiel gegen Oman statt.

Einige Spieler der deutschen Fußball-Nationalmannschaft laufen zu dem Flugzeug, das sie in das Trainingslager nach Maskat fliegt. Foto: Arne Dedert/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die deutsche Nationalmannschaft war bei der letzten WM im Jahr 2018 in der Vorrunde ausgeschieden. „Ich warte nun seit viereinhalb Jahren auf eine neue Chance“, sagte Nationalspieler Joshua Kimmich vor seiner Reise.

Nationalspieler Joshua Kimmich (in der Mitte) hofft auf eine neue Chance, um den WM-Titel für Deutschland zu holen. Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Am Donnerstag geht es für das deutsche Team weiter nach Katar. Die deutsche Mannschaft hat dort ihr erstes WM-Spiel am 23. November gegen das Team aus Japan. Einige Tage später folgen Spiele gegen die Mannschaften aus Spanien und aus Costa Rica.