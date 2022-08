Nach einem Jahr in der zweiten Liga sind die Schalker wieder zurück. Nun soll es endlich auch mal wieder mit einem Bundesliga-Sieg klappen. Am Samstag treten sie beim VfL Wolfsburg an. Auch die Wolfsburger haben nach zwei Spieltagen erst einen Punkt geholt und stehen unter Druck. Eintracht Frankfurt hat ebenfalls bislang noch nicht gewonnen.

Noch schlechter sieht es für den VfL Bochum und Bayer Leverkusen aus. Sie stehen mit null Punkten ganz unten in der Tabelle. Besonders die Leverkusener hatten sich ihren Start in die Saison sicher anders vorgestellt. Denn sie wollen oben in der Tabelle mitmischen. Dafür sollten sie am Wochenende gewinnen. Am Samstag empfangen sie 1899 Hoffenheim.