Rekord bei den Zuschauer-Zahlen

Die Torhüterin Stina Johannes war begeistert: „Ich hatte zwischenzeitlich Gänsehaut“, sagte sie. Denn beim Bundesligaspiel ihres Vereins Eintracht Frankfurt gegen die Fußballerinnen des FC Bayern war ordentlich was los. Über 23 000 Fans jubelten den Frauen auf dem Platz zu. Eine so hohe Zuschauerzahl ist ein Rekord - und was für einer! Der bisherige Rekord lag bei etwa 12 500 Fans. Die Zahl hat sich also fast verdoppelt.

Mehr Mädchen und Frauen möchten Fußball spielen

Das große Interesse hat mit dem Erfolg des Frauen-Teams bei der vergangenen Europameisterschaft zu tun. Dort wurden die Deutschen Zweite. Die EM wirkt sich aber nicht nur auf die Bundesliga aus. Es haben plötzlich auch mehr Mädchen und Frauen Lust, Fußball im Verein zu spielen. Die Zahl der Spielerinnen ist im Vergleich zu Vorjahr stark gestiegen, erklärte der Deutsche Fußball-Bund.

Die Profi-Fußballerinnen hoffen, dass das so bleibt. „Uns ist klar, jetzt müssen wir hartnäckig sein, nachhaltig dranbleiben“, sagte die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg.