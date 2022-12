Ein Foto fängt einen winzigen Moment ein und hält ihn fest. Manchmal ist so ein Foto sehr eindrücklich, weil es eine ganze Geschichte erzählt. Ein solches Bild hat Unicef jetzt als Foto des Jahres ausgewählt. Unicef ist eine Organisation, die Kindern auf der Welt in Not hilft. Dieses Foto zeigt zwei Kinder mit Lernheften auf dem Schoß. Um sie herum herrscht Chaos.

Denn sie sitzen in einer Bücherei im afrikanischen Land Äthiopien, die im Krieg zerstört wurde. Man sieht den Kindern aber an, dass sie froh sind, in den Heften lesen zu können.

Zweiter Platz für Foto aus der Ukraine

„Das Lächeln in ihren Gesichtern verrät einen Moment des Glücks. Es ist ein seltener Moment, umgeben von Zerstörung und Gewalt“, begründete Unicef die Auswahl. Gemacht hat das Bild der argentinische Fotograf Eduardo Soteras.

Den zweiten Platz bekam ein Foto aus der Ukraine. Es zeigt ebenfalls Kinder in einer Notlage. Sie haben in einem Untergeschoss eines Gebäudes Schutz vor Angriffen gefunden.

Auf dem dritten Foto sind Mädchen zu sehen, die heimlich in einer Schule in Afghanistan lernen. Das geschieht versteckt, weil die Herrscher dort gegen Bildung für Mädchen sind.