Das wurde am Donnerstag klar, kurz vor dem letzten Rennen der Saison in der Formel 1 am Wochenende. Anstelle von Mick Schumacher soll ein anderer deutscher Rennfahrer ans Steuer. Er heißt Nico Hülkenberg und ist früher schon in der Formel 1 gefahren.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich 2023 einen Vollzeit-Rennsitz beim Haas-F1-Team übernehmen werde“, freute sich Nico Hülkenberg.

Nico Hülkenberg kehrt als Fahrer in die Formel 1 zurück. Archivfoto: Hassan Ammar/AP/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mick Schumacher sagte hingegen: „Mein Feuer brennt für die Formel 1, und ich werde hart darum kämpfen, in die Startaufstellung zurückzukehren.“