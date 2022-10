Nach zwei Stunden wandern sind wir fast da. Zu sehen ist aber nur etwas Rauch. Unser Ziel versteckt sich hinter der Kuppe. „Habt ihr ihn schon gesehen? Habt ihr ihn schon gesehen! Es ist das Schönste, was ich je erlebt habe“, ruft uns ein Tourist glücklich zu.

Ein paar Meter weiter wissen wir, wieso: Fontänen aus glühender Lava schießen vor uns in die Höhe. Der ganze Boden brodelt. Wir stehen etwa 150 Meter entfernt vom jüngsten Vulkanausbruch auf Island. Auf der Insel im Nordatlantik ist wieder eine Eruption zu erleben.

«Zum Vulkan-Ausblick!» steht auf dem Schild. Foto: Finn Huwald/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Über uns fliegen Hubschrauber. Für viel Geld kann man von oben aus den Vulkan beobachten. Sind die Flieger weg, ist gut zu hören, wie die orange-rote Lava aus dem Boden kommt. Ein wenig hört es sich an wie kochendes Nudelwasser im Topf. Nur ist das „Blub, Blub, Blub“ der Lava viel lauter.

Das Spektakel ist nicht nur zu sehen und zu hören: Immer mal wieder weht ein verbrannter Geruch in die Nase. Das ist aber nicht unangenehm.

Ununterbrochen strömt glutrote Lava aus. Foto: Finn Huwald/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Von unserem Aussichtspunkt aus kann man den Berg herunterlaufen bis 100 Meter an den Ausbruch. Dort ist die Lava aber nicht mehr heiß und farbenfroh. Denn sobald sie an die Oberfläche kommt, erkaltet sie und wird hart und schwarz. Auf keinen Fall darf man aber auf die kalte Lava gehen. Das ist sehr gefährlich. Denn darunter kann es noch glühen.

Der Ausbruch des Vulkans nahe dem Berg Fagradalsfjall dauerte bis zum 21. August an. Foto: Finn Huwald/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Je näher man an das Brodeln herankommt, desto intensiver werden die Geräusche und Gerüche. Und es wird etwas warm. Eigentlich sehr angenehm. Denn auf Island ist es auch im Sommer abends sehr kalt.

Wir sind zusammen mit Hunderten anderer Touristen und Touristinnen am späten Abend am Ausbruch. Da sehen die Farben der Lava vor dem dunklen Himmel noch toller aus. Und das Gute: Der neue Vulkanausbruch in der Nähe des Berges Fagradalsfjall ist nicht gefährlich.

Glühende Lava schießt in die Höhe. Foto: Finn Huwald/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Man denkt, das Geblubber müsste doch mal Pause machen. Aber die Lava kommt ununterbrochen aus dem Boden geschossen. Zwar ist so ein Vulkanausbruch auf Island keine Seltenheit. Aber selbst die Isländer sind ganz aufgeregt: „Jeder von uns will da hin“, erzählt uns eine Busfahrerin. „Ihr habt viel Glück, dass das gerade jetzt passiert ist!“

Begonnen hatte es Anfang August mit einem Riss in der Erde. Schon bald bildete sich durch die kalte Lava ein kleiner Krater, aus dem die Lava sprühte. Ganz in der Nähe hatte sich bereits im März 2021 ein Ausbruch ereignet. Deshalb gab es bereits einige Wanderwege.

Für den neuen Ausbruch legten die Isländer weitere Wege an. Denn es ist anstrengend und gefährlich, über die vielen Steine zu gehen. Ende August verstummte der Vulkan aber. Was für ein Glück, dass wir den Ausbruch erlebt haben.