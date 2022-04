Flugzeug FOTO: Carlos Gonzalez Kindernachrichten Flugzeug schlittert von der Landebahn Von dpa | 08.04.2022, 18:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Zum Glück saßen in diesem Flugzeug hinten keine Menschen! Ein großes Frachtflugzeug ist nach der Landung im Land Costa Rica in zwei Teile gebrochen. Die Feuerwehr eilte mit Leitern herbei. So konnten der Pilot und der Co-Pilot vorne aus dem Cockpit herausklettern. Sie blieben unverletzt.