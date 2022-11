Mark Forster hofft, dass seine Kandidatin Anny das Finale gewinnt. Foto: Gerald Matzka/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa up-down up-down Finale der Fernsehshow „The Voice of Germany“ am Freitag Mark Forster will mit Anny Ogrezeanu endlich gewinnen Von dpa | 03.11.2022, 11:57 Uhr

Das Finale steht an in der Fernsehshow „The Voice of Germany“. Pop-Sänger Mark Forster hat schon so einige dieser Titelkämpfe erlebt. Doch noch nie konnte sein Kandidat oder seine Kandidatin die Show um die beste Stimme gewinnen. An diesem Freitag soll sich das endlich für ihn ändern.