In dem Land USA ist die Sportart ziemlich beliebt. Die Sportler in den beiden nordamerikanischen Ligen gehören zu den besten der Welt. Momentan läuft in dem Land USA das Finale um die Meisterschaft. In mehreren Spielen stehen sich die Philadelphia Phillies und die Houston Astros gegenüber. Wer zuerst vier Spiele gewinnt, hat den Meistertitel sicher.

Mit diesem großen Handschuh ist es leichter, den Ball zu fangen. Foto: Matt Slocum/AP/dpa

Am Dienstagabend gewannen die Phillies mit 7:0 und holten damit ihren zweiten Sieg. Dabei schafften sie etwas Besonderes, nämlich fünf Homeruns in einem Spiel. Davon ist die Rede, wenn ein Spieler den Ball so weit weg schlägt, dass er einmal um das komplette Spielfeld rennen kann.