Die Braunbärin Holly im Juni (oben). Im September hat sie sich bereits eine ordentliche Fett-Reserve zugelegt (unten). Foto: T.Carmack/E.Johnston/Katmai National Park and Preserve/dpa Kindernachricht des Tages Fettester Braunbär in Alaska gesucht Von dpa | 04.10.2022, 13:19 Uhr | Update vor 25 Min.

Bevor der Winter naht, müssen Braunbären vorgesorgt haben: Sie futtern sich ein Fett-Polster an, um gut durch die kalten Monate zu kommen. In einem Nationalpark in Alaska wird nun der dickste aller Braunbären gesucht.