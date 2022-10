Die Europa League ist für Vereine aus ganz Europa. In dieser Liga spielt der SC Freiburg am Donnerstag beim französischen Club FC Nantes. Mit einem Sieg könnte die Mannschaft schon in die nächste Runde einziehen.

Auch Union Berlin will in dem Wettbewerb bleiben. Doch dafür muss der Verein dringend Punkte sammeln. Nach drei Spielen in der Europa League haben die Berliner erst drei Punkte. Am Donnerstag empfangen sie Malmö FF. Gegen das Team aus Schweden hat Union schon vergangene Woche gewonnen.