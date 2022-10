Emma Malewski fährt mit zur WM. Archivfoto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Qualifikation für Großbritannien Emma Malewski hat sich zur Weltmeisterschaft geturnt Von dpa | 16.10.2022, 14:39 Uhr | Update vor 40 Min.

„Ich war ziemlich aufgeregt“, erzählte Emma Malewski. Schließlich ging es für die Turnerin in diesem Wettkampf um viel: die Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Ende Oktober startet die Turn-WM in Großbritannien. Jetzt ist klar, dass die Schülerin Emma Malewski mit dabei sein wird.